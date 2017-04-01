В Севастополе отменили конференцию общественной организации ветеранов войны

В Севастополе сообщают об отмене конференции Всеройсскийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Конференцию заранее внесли в городской план мероприятий. Причину отмены мероприятия официально не озвучили, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам представителей руководства ветеранской организации, конференцию отменили из-за срочного отъезда главы организации и его помощников в Россию. Как сообщили представители, им дадут указания, как действовать в сложившихся условиях раскола в ветеранском движении города перед предстоящими выборами губернатора Севастополя.

В феврале 2017 года представители 14 ветеранских организаций учредили объединенную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ее целью определили защиту прав и интересов пожилых людей города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».