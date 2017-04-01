Под Керчью обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой войны – МЧС

Под Керчью в районе Багерово, 31 марта, сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда обезвредили две фугасные авиабомбы весом в 50 кг (ФАБ-50) времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС Крыма.

По информации ведомства, подозрительные предметы, напоминающие боеприпасы, были обнаружены местными жителями на открытой местности в районе населенного пункта, при проведении земельных работ.

«На месте была проведена работа по идентификации и извлечению из земли опасной находки. После осмотра, два взрывоопасных предмета были идентифицированы, как фугасные авиабомбы весом в 50 кг (ФАБ-50), которые сохранили боевой заряд и могли взорваться в любую минуту», – сообщил начальник отделения пиротехнических работ Специального морского отряда МЧС России по Крыму Андрей Антипов.

Накануне севастопольские спасатели 17 марта производили обезвреживание 500-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны.