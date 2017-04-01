Иран обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма

Иран отверг обвинения США в том, что Исламская республика продолжает оставаться главным спонсором терроризма и сам обвинил в подобных действиях своего регионального конкурента и американского союзника – Саудовскую Аравию.

«Определенные страны во главе с Америкой склонны игнорировать основной источник ваххабитского терроризма и экстремизма», – цитирует государственное информационное агентство IRNA слова представителя МИД Ирана Бахрама Гашем.

«Предоставлять неверный адрес при определении корней, финансовых и интеллектуальных ресурсов терроризма является основной причиной неудачи международных антитеррористических усилий», – добавил представитель.

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам в Лондоне 31 марта, что иранская государство продолжает быть «экспортером терроризма».