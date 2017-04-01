В Евпатории жалуются на нехватку автостоянок

Местные жители жалуются на нехватку автостоянок в городе. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Филонов в ходе рабочего совещания по размещению в Евпатории автостоянок, парковок и парковочных карманов.

«Евпаторийцы и гости города жалуются на отсутствие автостоянок в спальных районах. Для предпринимателей, которые захотят их организовать по заданному архитектурой образцу, будет проведен открытый конкурс. Сейчас формируются земельные участки, разрабатываются условия конкурса», – сказал Филонов, сообщает пресс-служба администрации.

Глава города пообещал, что парковочные карманы и парковки будут обустраивать за счет бюджетных средств.

В конце февраля сообщалось, что въезды в Симферополь планируют застроить парковками.



