Представитель Кадырова опроверг сообщения об убийствах геев в Чечне

Пресс-секретарь лидера российского региона Чечни Рамзана Кадырова отверг сообщения российской «Новой газеты», что в этой северокавказской республике преследуют и убивают геев.

Представитель Кадырова Альви Каримов назвал эти утверждения «абсолютной ложью и дезинформацией».

«Вы не можете задерживать и преследовать людей, которых просто не существует в республике. Если бы такие люди были в Чечне, правоохранительные органы не должны ничего с ними делать, потому что их родственники послали бы их куда-нибудь, откуда нет возврата», – заявил Каримов.

1 апреля российское издание «Новая газета» опубликовало со ссылкой на анонимные источники, что «более ста» геев были задержаны в Чечне в последние дни, и по меньшей мере трое из них были убиты.

Член президентского совета Чечни по правам человека Хеда Саратова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», полиция и «всей судебная система» в Чечне восприняла бы убийства гомосексуалистов их родственниками «с пониманием». Она сказала, что и сама «даже не стала рассматривать» заявления в отношении таких преступлений.

Протесты против сексуальных меньшинств охватили российский Кавказ в начале марта, когда стало известно о существовании заявок на проведение гей-парадов в Нальчике, Черкесске, Ставрополе и Майкопе. В соцсетях появились призывы к убийству людей нетрадиционной сексуальной ориентации.