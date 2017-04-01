Американский ПЕН-центр призвал снять обвинения с журналиста Николая Семены

Американский ПЕН-центр в своем заявлении, сделанном 31 марта призвал снять все обвинения с крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены, в отношении которого в аннексированном Крыму открыто уголовное дело.

Как говорится в тексте обращения, правительство России готовит новые акты политической возмездия против тех, кто осмеливается критиковать действия России на полуострове.

«Независимая журналистика является неотъемлемой частью демократического общества, и это преследование неприемлемо», – сказала координатор программ ПЕН-центра Америки по свободе слова в Евразии Полина Ковалева.

ПЕН-клуб (PEN International) – международная неправительственная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. Помощь репрессированным писателям во всем мире, противодействие языку ненависти и всем формам дискриминации – значимые стороны деятельности ПЕН-клуба.

Рассмотрение дела журналиста Николая Семены в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя назначено на 3 апреля.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.