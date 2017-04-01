Взрыв в пригороде Парижа: пострадали более 15 человек

В северном пригороде Парижа в городе Вильпент (департамент Сена-Сен-Дени) прогремел взрыв в субботу, 1 апреля. Как сообщает агентство France-Presse, в результате инцидента пострадали более 15 человек.



По его данным, медики оценивают состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, как тяжелое.

Сообщается, что взрыв прогремел во время карнавального шествия в момент, когда была подожжена сделанная из фанеры фигура сказочного персонажа. Как рассказали пожарные, организаторы использовали бензин и произошло воспламенение его паров внутри фигуры, что и привело к взрыву.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Нескольким десяткам человек помощь оказали на месте. Среди пострадавших мэр Вильпента.

На карнавале, который по традиции проводят в Вильпенте в начале весны, находились около тысячи детей.



