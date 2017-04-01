Правозащитники представили обзор ситуации по правам человека в Крыму

Крымская правозащитная группа субботу, 1 апреля, представила мониторинговый обзор ситуации по правам человека на аннексированном полуострове за февраль 2017 года.

В обзоре правозащитников содержится информация о задержаниях и обысках, которые нарушают право на свободу и личную неприкосновенность. В частности, речь идет о задержании Сейт-Ибраина Зайтуллаева, обыске в доме Марлена Мустафаева, а также об аресте 10 метных жителей, которые пришли к дому Мустафаева, чтобы выразить поддержку.

Также в отчете говорится о политически мотивированных уголовных преследованиях, куда вошли «дело Коломойца», «дело 26 февраля», «дело Хизб ут-Тахрир», «дело украинских диверсантов», «дело Владимира Балуха».

В раздел «Свобода слова и выражения мысли» попали дело крымского журналиста Николая Семены, а также «дело Ильми Умерова».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.



