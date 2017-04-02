Музыкант Боб Дилан получил в Стокгольме Нобелевскую премию

В Стокгольме состоялось вручение Нобелевской премии американскому музыканту и поэту Бобу Дилану. Исполнитель получил диплом и золотую медаль, сообщают мировые информагентства.

На церемонии, согласно желанию лауреата, присутствовали только члены академии. Чтобы получить денежную часть премии, музыкант должен прочитать традиционную лекцию не позднее 10 июня. 1 и 2 апреля состоятся концерты Боба Дилана в Стокгольме, первом пункте его европейское турне.

Боб Дилан стал первым автором текстов песен, получившим Нобелевскую премию по литературе. Его отметили за создание «нового языка поэтической выразительности в рамках крупной американской песенной традиции», говорится в решении Шведской академии. 10 декабря прошлого года он не смог приехать на официальную церемонию вручения премий, сославшись на занятость.