В российском Петербурге прошла акция в поддержку бастующих дальнобойщиков

В России полтора десятка активистов петербургского отделения движения «Солидарность», 1 апреля, несмотря на дождь и мокрый снег, провели около 3 часов на Невском проспекте, стоя с плакатами в поддержку бастующих дальнобойщиков и раздавая информационные листовки.

По словам сопредседателя организации Константина Ершова, дальнобойщикам нужна помощь в информационном плане, поскольку федеральные СМИ ничего не сообщают об их проблемах. Кроме того, поддержка нужна профсоюзным лидерам. Ершов считает, что арест на 5 суток председателя петербургского отделения Организации перевозчиков России Андрея Бажутина, 1 апреля вышедшего на свободу, является ярким примеров репрессий против лидера акции. По его словам, именно так по традиции действуют российские спецслужбы и полиция. При этом аресты и задержания участников протеста происходят по всей стране.

По словам другой активистки «Солидарности» Ольги Смирновой, в эти дни в соцсетях организована беспрецедентная кампания по дискредитации стачки дальнобойщиков, вплоть до создания фейкового аккаунта Андрея Бажутина, с которого он якобы призывает не участвовать в стачке.

В листовке, распространявшейся активистами, рассказывается о целях забастовки, о требованиях дальнобойщиков, среди которых – не только полная отмена системы оплаты проезда по федеральным трассам для большегрузных автомобилей «Платон» и отмена транспортного налога, но и отставка правительства и недоверие президенту.

Кроме своей собственной листовки, активисты распространяли маленькую листовку самих автоперевозчиков, в которой они пишут, что телевидение о них молчит, и просят помочь им, распространяя о них правдивую информацию.

Всероссийская стачка дальнобойщиков, начата 27 марта в Петербурге. К ней присоединяются все новые водители большегрузов – по приблизительным подсчетам, на приколе стоит уже около 800 фур. В отличие от протестов 2015 года против введения системы «Платон», протесты этого года, спровоцированные повышением платы по той же системе, не ограничиваются лозунгом «Нет «Платону», но выносят на первый план уже политические требования: отставку правительства и недоверие президенту.

Российские активисты регулярно выходят на акции, посвященные Крыму. Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать о фактах нарушения прав и свобод человека.