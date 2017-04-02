«Севастопольэнерго» опубликовало график отключения света на апрель

«Энергетическая компания «Севастопольэнерго» обнародовала график плановых отключений на апрель. Согласно планам, электроэнергию в городе намерены отключать практически каждый день месяца. Причина ограничения подачи электроэнергии – проведение ремонтных работ.

Ознакомиться с графиком можно на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.