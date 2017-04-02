Боевики на Донбассе за сутки 37 раз нарушили перемирие – украинский штаб

За сутки поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 37 раз нарушили режим тишины, объявленный в рамках Минского процесса. Об этом сообщили в штабе украинской военной операции.

По данным военных, обстрелы велись из минометов, БМП, стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного был применен противотанковый ракетный комплекс. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, наименее интенсивные бои – на Луганском.

Четверо военных получили ранения. Вооруженные силы Украины, по данным штаба АТО, соблюдают режим прекращения огня.

В группировках «ДНР», «ЛНР» пока не сообщают об обстреле за последние сутки. Накануне группировки обвиняли ВСУ в нарушении режима тишины.

Участники Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске 29 марта договорились о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако обстрелы в ряде местностей на линии соприкосновения на Донбассе продолжаются. И украинские силовики, и сепаратисты отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.