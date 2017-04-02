В Армении выбирают новый состав парламента 

В Армении 2 апреля проходят выборы в высший законодательный орган страны – Национальное собрание. В парламентских выборах принимают участие 9 политических сил – правящая Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Конгресс-НПА», партия «Армянское возрождения», партия АРФ «Дашнакцутюн», блок «Элк» («Выход»), партия «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении.

Опросы общественного мнения показывают, что главными конкурентами на этих выборах является Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом страны Сержем Саргасян, и правоцентристский блок «Царукян», возглавляемый бизнесменом Гагик Царукяном.

В следующем году Армения, согласно конституционных изменений, принятых в 2015 году, планирует перейти к парламентской форме правления, после чего президент будет избираться парламентом, а больше власти получит Кабинет министров Армении. Эти изменения вступят в силу после завершения второго и последнего срока президентства Сержа Саргасян, в 2018 году.