В Севастополе установили памятную доску первому и единственному маршалу России

Памятную доску бывшему министру обороны России, первому и единственному маршалу России Игорю Сергееву открыли в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Академии ВМС имени Нахимова, сообщает 2 апреля «РИА Крым».

«Участники юбилейных мероприятий возложили венки и цветы к мемориалу выпускникам и офицерам училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории учебного заведения торжественно открыта аннотационная памятная доска выпускнику ЧВВМУ (Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова – КР) – министру обороны Российской Федерации маршалу Российской Федерации Игорю Сергееву», – цитирует агентство начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслава Трухачева.

Первый и единственный маршал России Игорь Сергеев (1938-2006) окончил инженерный факультет ЧВВМУ имени Нахимова по специальности «ракетное оружие».

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.