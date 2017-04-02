Жертвами селевого потока в Колумбии стали около двух сотен человек

Селевой поток на юго-западе Колумбии 1 апреля унес жизни от 190 до 250 человек, по меньшей мере 400 ранены. Из-за ливней из берегов вышла река Моко на границе Колумбии с Эквадором. У пострадавших было мало времени для эвакуации, многие спали во время того, как селевые потоки накрыли их дома.

По данным колумбийской армии, цитирует ВВС, погибли 254 человека. В то же время, президент страны Хуан Мануэль Сантос сообщил о 193 погибших и заявил, что число погибших, скорее всего, возрастет. По данным Красного Креста, который цитирует Associated Press, пропавшими без вести считают 220 человек.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

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