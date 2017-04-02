К российскому состязанию военных летчиков «Авиадартс» готовятся в Феодосии

С 19 по 26 июня на полигоне Чауда под Феодосией запланирован третий всероссийский этап состязаний между военными летчиками «Авиадартс-2017». Об этом рассказал начальник отдела культуры подконтрольной Кремлю администрации города Альберт Доржеев, сообщает «РИА Крым».

Крымский чиновник уточнил, что зрелищная часть соревнований будет проходить ежедневно с 21 по 24 июня, в эти дни полигон будет доступен для зрителей. При этом программа всех четырех дней соревнований будет одинаковой.

Начальник отдела также отметил, что разрабатываются два варианта пропуска зрителей на полигон.

«Будет подготовлено два сценария – на случай дождя и сухой погоды. Усилия направлены на то, чтобы не повторить прошлогоднюю историю, когда из-за дождя раскисли улавливающие площадки и образовался транспортный затор», – напомнил он.

В прошлом году на «Авиадартс-2016» зрителей пропускали по паспортам.

Церемония закрытия всероссийского этапа конкурса «Авиадартс-2016» прошла в Севастополе.

Конкурс «Авиадартс» – состязания между военными летчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.

Организаторы подчеркивают, что, несмотря на боевое применение снарядов, «это не учения, а спортивные соревнования».