Спортсмены из 10 стран бегут марафон «Ялта–2017»

В марафоне «Ялта- 2017» 2 апреля принимают участие спортсмены из десяти стран. Как сообщают организаторы, маршрут начинается у памятника Горькому, поднимается в гору вдоль Приморского парка, далее по территории Ливадийского дворца мимо памятника Большой тройке.

«В рамках мероприятия пройдет благотворительный забег «Таврида», его основные цели – это привлечение внимания общества к вопросам развития адаптивного спорта и сбор средств на целевой проект регионального фонда «Таврида». Вырученные средства со взносов пойдут на покупку специальной спортивной коляски российского производства для Дмитрия Павлова. Он живет в Крыму, у него ДЦП и первая группа инвалидности», – говорится на сайте мероприятия.

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.