Украинки опередили Россию и стали чемпионками Европы по борьбе

Женская сборная Украины по борьбе выиграла молодежный чемпионат Европы, который завершен в венгерском Сомбатхее. В восьми весовых категориях украинки получили пять наград. Это позволило сборной одержать победу в командном зачете первенства среди спортсменок до 23 лет, на четыре балла опередив сборную России, сообщает Gazeta.ua.

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В весе до 48 кг прекрасную борьбу показала Илона Семкив, которая прошла все предварительные схватки и в финале одержала победу над россиянкой Ветошкин со счетом 14:10. Однако решение судей были не в пользу украинской спортсменки.

Чемпионка мира 2015 года Оксана Гергель в категории до 60 кг победила спортсменку из Азербайджана Татьяну Омельченко в четвертьфинале, но уступила будущей чемпионке Европы Любви Овчаровой в полуфинале (4:14). Бронзу украинка получила без борьбы, поскольку представитель Венгрии Виктория Фельхо отказалась бороться из-за травмы.

В весе до 69 кг Алла Белинская из Херсона остановилась в шаге от награды, заняв пятое место в своем весе.

Во второй день соревнований, в категории до 53 кг выступала Лилия Горишна. Украинка провела три поединка и все три выиграла досрочно. В финале Горишна за две секунды до конца встречи сумела уложить на лопатки воспитанницу криворожской школы вольной борьбе Лейлу Гурбанову, которая сейчас выступает за Азербайджан.

В весе до 58 кг Украину представляла титулованная Татьяна Кот. Татьяна провела четыре победных поединка, поочередно выиграла у соперниц из Франции, Италии, Азербайджана и Швеции. В финале Кот разобралась с Элин Нильсон.

В весе до 75 кг Ирина Пасечник принесла сборной Украины третью медаль – бронзу женского турнира.