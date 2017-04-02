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Новости

Телевидение Севастополя планируют отключить на два часа

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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В Севастополе запланированы работы на городской радиотелевизионной передающей станции в оборудовании цифрового телевидения. 3 апреля в телевизионном вещании Севастополя возможны перерывы.

«В период с 6 до 11 часов на городской радиотелевизионной передающей станции запланировано проведение работ на оборудовании цифрового телевидения, продолжительностью до двух часов», – сказано в сообщении на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

Планируются технологические перерывы в трансляции ряда телепрограмм в цифровом формате (МХ2).

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