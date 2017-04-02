В Москве задержаны десятки участников «прогулки оппозиции» – СМИ

В Москве (Россия) на Триумфальной площади задержаны более 30 участников так называемой «прогулки оппозиции», передает интернет-издание «Грани.ру». «Интерфакс» сообщает о 40 задержанных. Среди них, по данным агентства, есть несовершеннолетние.

​26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Вскоре после этого в социальных сетях появилась информация о проведении 2 апреля новой акции протеста. Мероприятие не было согласовано, его организаторы неизвестны.

Следственный комитет России 1 апреля возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции. Генпрокуратура обязала Роскомнадзор заблокировать страницы в интернете с анонсами акции.

Как сообщает Радио Свобода, в воскресенье 2 апреля несколько десятков гражданских активистов собрались на Манежной площади в Москве. Позднее туда же пришли представители прокремлевских движений. Несколько человек были задержаны.