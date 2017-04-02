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Отец скончался от рака – сын поэта Евгения Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко читает свои стихи на площади В.В. Маяковского, архивное фото

Поэт Евгений Евтушенко читает свои стихи на площади В.В. Маяковского, архивное фото

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Евгений Евтушенко – младший в интервью Associated Press рассказал о кончине отца, родственники озвучили причину смерти – рак.

Как пояснил сын поэта, заболевание было диагностировано около шести лет назад. Тогда была сделана операция по удалению части почки, но рак вновь заявил о себе, состояние поэта резко ухудшилось в пятницу 31 марта.

«Он скончался мирно, безболезненно...Я держал его за руку около часа до его кончины, он знал, что он любим», – добавил сын.

Российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Согласно последней воле Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино.

Поэт и раньше имел проблемы со здоровьем. В 2013 году в США ему ампутировали ногу из-за воспалительного процесса. В декабре 2014 года Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья в Ростове-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. Впоследствии его доставили спецбортом в Москву. Уже в начале января поэт выступил на творческом вечере в Москве.

В августе 2015 года Евтушенко снова попал в больницу в Москве, где поэту установили кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области России. Первая книга стихов Евтушенко, «Разведчики грядущего», вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году Евтушенко был номинантом Шведской академии наук на Нобелевскую премию по литературе. С 1991 года поэт жил в США, однако регулярно выступал в России.

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