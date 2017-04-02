Российские военные проверили боеготовность сил в Крыму

В аннексированном Россией Крыму на морском десантном полигоне Опук российские военные провели итоговую проверку боеготовности сил. Здесь проведены контрольные занятия, прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«К выполнению боевых упражнений привлекались отдельная бригада береговой обороны, артиллерийский полк и артиллерийские подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Для подавления огневых точек условного противника, закрепившегося на побережье были применены гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня «Град», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Нона» и 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», – говорится в сообщении.

Для контроля качества выполнения заданий военные использовали беспилотные летательные аппараты. Всего, по данным Минобороны России, в учении было задействовано более 100 единиц боевой техника и порядка 600 военнослужащих.

В НАТО обеспокоены российскими военными маневрами в Крыму, а также российскими учениями «Запад» и «Кавказ».

24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова