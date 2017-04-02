В Санкт-Петербурге задержали организатора «прогулки оппозиции»

В Санкт-Петербурге полицейские перед началом «прогулки оппозиции» без объяснения причин задержали организатора акции Александра Расторгуева. Об этом в Твиттере сообщил журналист издания «Эхо Москвы» Арсений Веснин.

«78 отдел полиции. Здесь находится активист Расторгуев. Его пришли 50 человек освобождать. Люди с автоматами защищают дверь», – написал журналист.

Утром 2 апреля были задержаны участники так называемой «прогулки оппозиции» в Москве. В ОВД попали около 30 человек. При задержании активистов полицейские применяли к ним силу.