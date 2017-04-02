В Севастополе на паруснике «Херсонес» прошел День открытого трапа

В Севастополе в честь 28-летия со дня закладки парусного учебного судна «Херсонес» устроили праздник для жителей и гостей города – День открытого трапа. По информации крымского агентства «РИА Новости Крым», в мероприятии приняли участие сотни человек.

«Сегодня «Херсонес» является одним из украшений, достопримечательностью нашего легендарного города. Я бы хотел пожелать курсантам, всему личному составу, чтобы вы в своей истории, истории этого замечательного судна, имели все новые и новые красивые события», – заявил подконтрольный Кремлю заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов.

Сообщается, что в рамках мероприятия посетители могли увидеть поднятие парусов, быт моряков, выставки фотографий и картин, посвященных «Херсонесу», а также научиться вязать морские узлы.



