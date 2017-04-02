Россия: в Москве за проведение одиночного пикета задержали активиста Дадина

В центре Москвы, возле главного управления полиции за проведение одиночного пикета силовики задержали оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо».

По данным издания, вместе с ним задержали еще пять человек.

Кроме того, сегодня в Москве и Санкт-Петербурге задержали участников «прогулок оппозиции», полицейские применяли к активистам силу.

Одиночный пикет – единственная разрешенная в России форма протеста, которая не требует предварительного согласования с органами власти.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание уменьшили до 2,5 лет.

В конце февраля 2016 президиум Верховного суда России отменил приговор, Дадина освободили и признали за ним право на реабилитацию.