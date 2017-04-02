За попытку подкупа сотрудника многофункционального центра в Крыму оштрафовали предприятие

В Крыму предприятие ООО «ЭйТи Консалтинг» оштрафовали на 2 миллиона рублей (более 35,5 тысяч долларов) за попытку подкупа директора многофункционального центра. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что представитель ООО «ЭйТи Консалтинг» предложил исполняющему обязанности директора ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» взятку в размере 1 млн рублей за отказ от претензионно-исковой работы по отзыву денежных средств за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Эти действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки в крупном размере)», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что суд вынес постановление о привлечении юридического лица за совершение коррупционного правонарушения к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Раньше в Крыму оштрафовали подрядчика за попытку подкупа работника Службы автодорог.