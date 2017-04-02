Число жертв селевого потока в Колумбии возросло до 254 человек

Более 200 человек погибли и десятки пропали без вести из-за селевого поток в колумбийском городе Моко. Об этом 2 апреля сообщает Радіо Свобода.
Колумбийская армия в своем заявлении от 2 апреля сообщила, что 254 человек погибли, 400 получили ранения и 200 пропали без вести.
Агентство Associated Press со ссылкой на данные колумбийского Красного Креста сообщает, что число погибших составило около 200 человек.
Сотни спасателей, в том числе военнослужащих и представителей местной полиции, разыскивают пострадавших в результате стихийного бедствия.
Катастрофа произошла поздно ночью 31 марта после того, как сильные ливни привели к тому, что три реки вышли из берегов.
По меньшей мере 203 человека получили ранения в результате оползней в районе колумбийской юго-западной границы с Эквадором, сообщили в Красном Кресте.
Люди в городе были без питания или проточной воды. Полиция сообщила о случаях мародерства в некоторых районах города.
В 1985 году в Колумбии в городе Амреро погибли более 20 000 человек, это произошло в результате извержения вулкана, в результате чего сошли селевые потоки.
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