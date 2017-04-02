Число жертв селевого потока в Колумбии возросло до 254 человек

Более 200 человек погибли и десятки пропали без вести из-за селевого поток в колумбийском городе Моко. Об этом 2 апреля сообщает Радіо Свобода.

Колумбийская армия в своем заявлении от 2 апреля сообщила, что 254 человек погибли, 400 получили ранения и 200 пропали без вести.

Агентство Associated Press со ссылкой на данные колумбийского Красного Креста сообщает, что число погибших составило около 200 человек.

Сотни спасателей, в том числе военнослужащих и представителей местной полиции, разыскивают пострадавших в результате стихийного бедствия.

Катастрофа произошла поздно ночью 31 марта после того, как сильные ливни привели к тому, что три реки вышли из берегов.

По меньшей мере 203 человека получили ранения в результате оползней в районе колумбийской юго-западной границы с Эквадором, сообщили в Красном Кресте.

Люди в городе были без питания или проточной воды. Полиция сообщила о случаях мародерства в некоторых районах города.

В 1985 году в Колумбии в городе Амреро погибли более 20 000 человек, это произошло в результате извержения вулкана, в результате чего сошли селевые потоки.