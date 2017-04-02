Алушта получила крупную субвенцию на обустройство детских площадок

Бюджет Алушты получил субвенцию, предусмотренную на обустройство детских игровых площадок. Об этом сообщает издание «Новости Крыма».

«Данный проект сформулирован с учетом запросов главных распорядителей бюджетных средств и, принимая во внимание увеличение объема межбюджетных трансфертов для Алуштинского округа, на общую сумму 2 млн 713 тысяч рублей. Они предполагают субвенцию на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4 классов, а также средства на обустройство детских игровых площадок – 2 млн 656 тысяч рублей», – заявила подконтрольная Кремлю начальник финансового управления администрации города Лидия Глушко.

Раньше сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Крыма намерено тщательно следить за расходованием бюджетных средств городскими администрациями полуострова.

22 марта подконтрольный Кремлю парламент Крыма утвердил поправки к бюджету на 2017 год, которые уменьшили доходную и расходную части бюджета Крыма на 1,55 млрд рублей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте российского парламента Крыма.