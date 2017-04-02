В Сочи задержали 12 сторонников Алексея Навального

В разных районах Сочи задержаны 12 сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которые собирались провести одиночные пикеты против коррупции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщили сами задержанные, троих из них доставили в отделение полиции центрального района города, 9 – в отделение Адлерского района.

Раньше 2 апреля в Москве, на Триумфальной площади были задержаны более 30 участников так называемой «прогулки оппозиции». Позже был задержан активист Ильдар Дадин и еще около пяти человек, проводившие одиночные пикеты около здания ГУВД. Один активист был задержан в Петербурге. Акции против коррупции прошли еще в нескольких российских городах.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги. Только в Москве были задержаны более тысячи человек. Вскоре после этого в социальных сетях появилась информация о проведении 2 апреля новой акции протеста. Мероприятие не было согласовано, его организаторы неизвестны.