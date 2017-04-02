В Крыму пройдет суд по делу журналиста Николая Семены

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 3 апреля пройдет слушание по делу журналиста Николая Семены.

Предыдущее заседание, которое должно было состояться 20 марта перенесли из-за маленького судебного зала.

Адвокат Александр Попков обратился к суду с просьбой обеспечить более просторный зал заседания в связи с тем, что не все журналисты смогли попасть в зал.

Также он отметил, что ему и его коллеге адвокату Эмилю Курбединову не созданы рабочие условия – по его словам, недостаточно места, чтобы разложить бумаги, а у подсудимого вообще нет стола, чтобы работать со своими документами.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.