Похороны поэта Евгения Евтушенко запланированы на 9 апреля – друг семьи

Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля. Об этом заявил друг семьи Михаил Моргулис, сообщает ТАСС.

«Я только что разговаривал с Машей (женой поэта Марией Евтушенко – КР). Она сказала, что процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклохома затягивается, и, скорее всего, похороны состоятся 9 апреля», – рассказал Моргулис.

Он пояснил, что речь идет о медицинском заключении, а также разрешений на получение тела, вывоз его за границу, похороны и другие необходимые процедуры.

«В семье надеются получить все эти документы в среду-четверг, поэтому прощание с Евтушенко в Америке пройдет, предположительно, в четверг-пятницу, после чего они переедут в Москву, и гражданская панихида состоится, вероятно, в пятницу-субботу. Все зависит сейчас от работы штата», – добавил Моргулис.

Российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Согласно последней воле Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино. Сын поэта заявил, что Евгений Евтушенко умер от рака.

Поэт и раньше имел проблемы со здоровьем. В 2013 году в США ему ампутировали ногу из-за воспалительного процесса. В декабре 2014 года Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья в Ростове-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. Впоследствии его доставили спецбортом в Москву. Уже в начале января поэт выступил на творческом вечере в Москве.

В августе 2015 года Евтушенко снова попал в больницу в Москве, где поэту установили кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области России. Первая книга стихов Евтушенко, «Разведчики грядущего», вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году Евтушенко был номинантом Шведской академии наук на Нобелевскую премию по литературе. С 1991 года поэт жил в США, однако регулярно выступал в России.











