Радио Крым.Реалии: Зайдет ли в Крым «Сбербанк» России?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о деятельности российского «Сбербанка» в Украине. 27 марта в «Сбербанке» сообщили о заключении договора о продаже украинского филиала. Означает ли уход «Сбербанка» с украинского рынка, что перед администрацией банка исчезают препоны, чтобы прийти в аннексированный Крым? Сколько банк теряет от ухода с украинского рынка и сколько получит от прихода на полуостров?

Все это ведущий Павел Казарин обсуждает с заместителем главного редактора портала Banki.ru Семеном Новопрудским и экономическим экспертом Борисом Кушнируком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org