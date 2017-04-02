Симферопольская «ТСК-Таврия»вышла в лидеры чемпионата Крыма по футболу, выиграв у клуба «Севастополь» со счетом 2:0 на своем поле. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

В остальных матчах 18-го тура феодосийская «Кафа» на домашнем поле сыграла вничью с «КФУ-Бахчисарай» (1:1), «Крымтеплица» на выезде выиграла у керченского «Океана» (3:2), ФК «Рубин» (Ялта) в домашнем матче сыграл вничью с «Евпаторией» (1:1).

Турнирную таблицу после 18 туров возглавляет «ТСК- Таврия» (39 очков), на втором месте – «Крымтеплица» (37), тройку лидеров замыкает футбольный клуб «Севастополь» (35).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первое первенство Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошло с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал клуб «ТСК-Таврия».

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.





