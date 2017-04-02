Экзит-пол: на выборах в Армении лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного компанией Baltic Surveys / The Gallup Organization по заказу армянского телевидения.

По данным опроса, 46 процентов поддержки избирателей получила Республиканская партия, правоцентристский блок «Царукян», возглавляемый пророссийским бизнесменом Гагиком Царукяном, получил 25 процентов.

Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что явка на парламентских выборах составляет 60,86 процента.

Для того, чтобы попасть в парламент Армении, партия должна получить не менее 5 процентов голосов избирателей и объединения партий – не менее 7 процентов.

В парламентских выборах принимают участие 9 политических сил: правящая Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Конгресс-НПА», партия «Армянское возрождение», партия АРФ «Дашнакцутюн», блок «Элк »(« Выход »), партия «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении.

В следующем году Армения, согласно конституционным изменениям, принятых в 2015 году, планирует перейти к парламентской форме правления, после чего президент будет избираться парламентом, а больше власти получит Кабинет министров Армении. Эти изменения вступят в силу после завершения второго и последнего срока президентства Сержа Саргсяна, в 2018 году.