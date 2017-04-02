Путин предупреждал Януковича, что отберет Крым и Донбасс – Москаль

Президент России Владимир Путин шантажировал Виктора Януковича, что отберет Крым и шесть восточных областей Украины. Об этом рассказал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в интервью Дмитрию Гордону, сообщает «24 канал».

«Это правда, Путин предупреждал Януковича, что отберет Крым и восток Украины. Когда должны были ехать подписывать соглашение, Путин сказал: «Никогда границы России не будут вместе с границами Европейского Союза и НАТО. Тебе (речь идет о Викторе Януковиче – КР) нужны деньги? Вот тебе 3 миллиарда. Бери три миллиарда и иди там себе управляй! Как только ты попробуешь что-то подписать, я забираю Крым, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Запорожскую области», – заявил Москаль, ссылаясь на источник из бывшего окружения Януковича.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».