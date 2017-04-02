Количество задержанных на мероприятиях в Москве выросло до 59 человек

В Москве 2 апреля на различных мероприятиях были задержаны 59 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Задержания проводились на Манежной, Триумфальной, Красной площадях, возле ГУВД Москвы на Петровке – среди последних был активист Ильдар Дадин. Около здания Госдумы был задержан лидер отделения Трудовой партии в Татарстане Иван Климов, проводивший одиночный пикет. Виталий Серуканов и Петр Проскуркин были задержаны около станции метро «Красные ворота», где раздавали наклейки в рамках предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального. На станции метро «Университет» задержали Альберта Гончарова, раздававшего брошюру «Путин. Война», – говорится в сообщении.

По данным издания «ОВД-Инфо», подавляющее большинство активистов допрашивают по делу о призывах к массовым беспорядкам, возбужденному 31 марта в связи с появившимися в соцсетях сообщениями о проведении акции 2 апреля. Организаторы не были объявлены. Вопросы следователей касаются прежде всего антикоррупционного митинга 26 марта на Тверской улице в Москве, во время и после которого были задержаны более тысячи человек.

В воскресенье в разных районах Сочи были задержаны 12 сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые собирались провести одиночные пикеты против коррупции. Один активист был задержан в Петербурге. Акции против коррупции прошли еще в нескольких российских городах.