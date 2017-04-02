Крыму не нужно иметь два конкурирующих аэропорта – представитель президента России

Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уверен, что в Крыму не нужно создавать два конкурирующих аэропорта, сообщает ТАСС.

«Два конкурирующих аэропорта в 80 км – нонсенс. Я не исключаю, что в будущем мы сделаем «Бельбек» аэропортом двойного назначения (гражданского и военного – КР). «Бельбек» можно сделать филиалом Симферопольского аэропорта и сделать это с единым управлением, чтобы управляющая компания сама решала, куда посадить самолет – в Симферополь или Бельбек»,– заявил Иванов.

Он утверждает, что аэропорт в Симферополе никогда не сравнится с «Бельбеком»: последний может обеспечивать транспортную доступность только Севастополя и близлежащих районов. Ялта, например, находится уже ближе к Симферополю. «Поэтому «Бельбек», на мой взгляд, надо делать аэропортом двойного назначения, но понимать, что огромный терминал в «Бельбеке» строить бессмысленно», – добавил Иванов.

При этом он подчеркнул, что «севастопольский аэропорт всегда будет иметь военный приоритет, что будет препятствовать его гражданскому развитию».

Раньше сообщалось, что в России увеличили количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерениях выставить счета российским авиакомпаниям за посещение аннексированного Крыма. Об этом Луценко рассказал 31 марта во время официального открытия офиса прокуратуры АРК в Киеве.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты Воздушно- космических сил России. Планируется, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы.





