Венгрия: в Будапеште прошла акция в защиту Центрально-европейского университета

В Венгрии в центре Будапешта несколько тысяч человек собрались на акцию в поддержку Центрально-европейского университета, который принадлежит фонду Джорджа Сороса. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Учебное заведение может прекратить свое существование из-за новых поправок в закон об образовании. Законопроект будет обсуждаться в парламенте в понедельник, 3 апреля.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, проверка выявила нарушения закона несколькими иностранными ВУЗами, в том числе Центрально-европейским университетом. Тот факт, что университет выдает два диплома, отмечает Орбан, делает конкуренцию с венгерскими учебными заведениями нечестной.

Ректор Центрально-Европейского Университета Майкл Игнатьев нарушения закона отрицает и заявляет, что новый закон сделает работу ВУЗа невозможной.

В поддержку университета уже выступило посольство США в Венгрии, государственный департамент США и Венгерская академия наук. С открытыми письмами к венгерскому правительству обратились 15 нобелевских лауреатов, а также более ста американских ученых. Они просят правительство отозвать законопроект.