В Москве из ОВД «Тверской» отпустили всех задержанных, включая Дадина

В Москве из ОВД «Тверской» отпустили всех задержанных, в том числе оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Об этом 2 апреля сообщает портал «ОВД Инфо».

Дадину и двоим другим активистам вручили повестки в Следственный комитет, 4 апреля они должны прийти на допрос. Всего возле здания ГУВД Москвы на Петровке были задержаны семеро пикетчиков, их допрашивали по делу о призывах к массовым беспорядкам. Правоохранительные органы открыли производство 31 марта после появившихся в соцсетях сообщениях о готовивящихся акциях 2 апреля.

В воскресенье в Москве на различных мероприятиях полиция задержала 59 человек. Активистов задерживали, кроме прочего, на Манежной, Триумфальной, Красной площадях. Большинство из них следователи допрашивали по антикоррупционному митингу 26 марта на Тверской улице в Москве, во время и после которого были задержаны более тысячи человек.