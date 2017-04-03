За несвоевременную оплату взносов за капремонт домов крымчанам грозит пеня

С апреля 2017 года собственникам помещений в многоквартирных домах, несвоевременно или не полностью уплативших взносы на капитальный ремонт, будет производиться начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России. Об этом сообщает издание Керчь.ФМ, со ссылкой на фонд капитального ремонта многоквартирных домов Крыма.

«В соответствии с ч.1 ст. 155 Жилищного кодекса России оплата за капитальный ремонт должна производиться до 10 числа месяца, следующего за подлежащим оплате. Так, оплата взносов за февраль 2017 года должны быть выполнена до 10 марта 2017 года. Если указанные начисления с учетом задолженности за предыдущие периоды не будут оплачены по состоянию на 1 апреля 2017 года, то на всю сумму задолженности с момента ее возникновения будет начислена пеня», –говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Раньше подконтрольный Кремлю замминистр ЖКХ Крыма Якуб Зейтуллаев сообщал о том, что пеня крымчанам за несвоевременную уплату взносов за капремонт начисляться не будет.

В начале марта в Севастополе жителям преклонного возраста обещали сделать перерасчет платы за капитальный ремонт домов.