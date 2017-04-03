Трамп примет решительные меры против России – посол США в ООН

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп будет полностью поддерживать активные действия против России после завершения расследования относительно вмешательства Кремля в президентские выборы в США. Об этом 3 апреля сообщает Радіо Свобода.

«Мы не хотим, чтобы любая страна вмешивалась в наши выборы когда-либо», – заявила Хейли 2 апреля в эфире телеканала ABC, добавив, что нет никаких сомнений, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию 2016 года.

Спецслужбы США ранее пришли к выводу, что Россия участвовала в президентской кампании в попытке помочь Трампу победить. Сам Трамп признал, что российские спецслужбы самом деле взломали серверы Демократической партии, но участие России, по его мнению, не повлияло на исход голосования 2016 года.

Президент России Владимир Путин отверг вмешательства Москвы в президентские выборы в США.