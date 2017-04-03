Премьер Сербии Вучич лидирует на президентских выборах – экзит-пол

Действующий премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах. О чем свидетельствуют данные экзит-полов, опубликованные агентством Ipsos Strategic и Центром за свободные выборы и демократию (ЦеСИД). В обоих случаях речь идет о значительном преимуществе Вучича над оппонентами.

По данным агентства Ipsos Strategic, Вучич получил более 55 процентов, на втором месте юрист Саша Янкович с 16 процентами, на третьем – студент-сатирик Лука Максимович (под псевдонимом «Белый») – 9,3 процента. Далее следуют бывший министр иностранных дел Вук Еремич – 5,8 процента и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – 4,4 процента.

По данным ЦеСИД, Вучич получил 58,5 процентов голосов, Янкович –13,6, Максимович – 9,1 процента.

По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, которые были обнародованы после подсчета 10 процентов бюллетеней, за Вучича проголосовали 59,79 процентов избирателей, за Янковича – 13,18 процентов, за Максимовича – 8,35 процентов. Таким образом, Вучич побеждает уже в первом туре выборов.

Победа Вучича, который возглавляет правящую Сербскую прогрессивную партию и является сторонником интеграции Сербии в Европейский союз, прогнозировалась изначально. Вопрос был лишь в том, удастся ли ему набрать достаточное количество голосов для победы в первом туре.

По Конституции Сербии, президент имеет лишь ограниченные полномочия. Как предполагают аналитики, Вучич в случае избрания может попытаться добиться расширения президентских полномочий.

Сам Вучич заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем.