НСЖУ: в Крыму Николая Семену ожидает не суд, а «судилище»

В Крыму российские власти преследуют за свободу выражения журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семену. Предстоящий судебный процесс, который состоится 3 апреля в Симферополе, является «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил исполняющий обязанности главы Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Очевидно, что все мы ждем не суд, а судилище. Потому декорации пытаются в Крыму делать цивилизованные – служба безопасности «установила» факт нарушения закона журналистом Семеной, проведены определенные внешние «экспертизы» и «обвинение» направлено в суд. Но и для нас, украинских журналистов, и для международных организаций фактом является лишь то, что в Крыму российские власти преследует за свободу выражения авторитетного журналиста Николая Семену», – подчеркнул Сергей Томиленко.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 3 апреля пройдет слушание по делу журналиста Николая Семены. Предыдущее заседание, которое должно было состояться 20 марта перенесли из-за маленького судебного зала.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.