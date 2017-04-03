Почти половина россиян считают свои права важнее интересов государства – опрос

Почти половина россиян (47 процентов) считают, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства. Такие данные получили социологи «Левада-центра» в ходе опроса в начале марта – до массовых акций против коррупции.

Еще 13 процентов убеждены, что права отдельного человека «всегда важнее» интересов государства.

Согласно данным исследования общественного мнения, почти четверть россиян (24 процента) заявили, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав граждан. О своей готовности поставить государственные интересы выше прав отдельного человека сообщили 10 процентов респондентов.

Каждый третий опрошенный согласился с тем, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего». В «Левада-центре» отмечают, что с 2006 года сторонников этой точки зрения стало вдвое больше – тогда об этом заявляли 15 процентов респондентов.

При этом 31 процент россиян считает, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны».

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. Многие из них не были согласованы местными властями, полиция задерживала участников. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек. Еще одна протестная акция прошла в центре Москвы 2 апреля. Задержаны десятки человек.