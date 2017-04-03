Российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину из-за Крыма – Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины 2 апреля не впустила в страну российскую артистку Елену Воробей, которая прилетела в Киев на гастроли. Как сообщил Крым.Реалии 3 апреля представитель пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, причиной запрета на въезд в Украину стало незаконное посещение аннексированного Крыма в 2015 году.

Российских артистов задержали в аэропорту «Борисполь», и после проверки, отправили назад в Россию, сказал представитель Госпогранслужбы страны. По его словам, вместе с Еленой Воробей не пропустили еще одного участника творческого коллектива, однако Олег Слободян не назвал его фамилии.

«Пограничники не пропустили Елену Воробей и еще одного человека из состава творческой группы. Это решение было принято на основании имеющейся информации о том, что они в 2015 году посещали оккупированный Крым с концертами. Были соответствующие обращения общественных организаций, поэтому на основании действующего законодательства было принято решение про непропуск и запрет им въезда на территорию Украины на длительный срок», – сказал Слободян.

Накануне российская певица Елена Воробей написала в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде в Украину.

«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история – не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру. Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто – нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», – отметила Елена Воробей.

22 марта СБУ запретила участнице конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой въезд в Украину на три года. Самойлова выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО-Украина заявил, что уступки по допуску российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение» в Киев невозможны, несмотря на вероятность бойкота конкурса.