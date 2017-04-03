Российские банки продолжат уходить с украинского рынка – эксперт

На сегодняшний день представительства российских банков, работающих в Украине, не приносят прибыли, поэтому они будут закрываться. Эти финансовые учреждения всегда были «завязаны» на регионы, которые сейчас не находятся под контролем Киева, а потому больше всего пострадали экономически. Об этом 3 апреля в эфире Радио Крым.Реалии сообщил украинский экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Их существование (российских банков – КР) в Украине – это политическая воля руководства России, которая рассчитывала через такой механизм больше влиять на украинскую экономику. Поэтому, если брать банк с российским государственным капиталом, они почему сильно пострадали? Потому что они кредитовали как раз предприятия востока и юга Украины. И именно эти предприятия больше всего пострадали из-за агрессии России против Украины. Потому что они были больше завязаны на российский рынок», – заявил Кушнирук.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F315803144&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Национальный банк по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины применил от 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, работающих в Украине. Согласно решению, санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк».

Причиной введения санкций стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать «документы», выданные неподконтрольными Украине органами на оккупированных частях Донбасса.

«Сбербанк», 27 марта сообщил о заключении договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина), говорится на сайте финучреждения.