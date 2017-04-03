В Севастополе сожгли почти 40 кг сыра и колбасы – Россельхознадзор

В Севастополе сожгли почти 40 кг сыра производства предприятий стран Европы и материковой части Украины. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Крыму.

В ведомстве отметили, что сыр обнаружили в результате проверки частного предпринимателя в торговом центре «Пассаж» на территории рынка «Центральный».

«Установлен факт хранения и реализации сыров и колбасных изделий в ассортименте производства стран Европейского союза (Германия, Италия, Польша, Нидерланды) и Украины общим весом 38,36 кг. Потенциально опасные сыры и колбасные изделия были изъяты из оборота и уничтожены путем сжигания в печи-инсенераторе «Бренер 500», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что собственник «не предоставил информацию об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции для ее потребления людьми». Также на товарах отсутствовала маркировка на русском языке, добавили в Россельхознадзоре.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».