Участок трассы Севастополь-Симферополь почти наполовину готов к ремонту – власти

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя утверждают, что участок трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, почти наполовину готов к предстоящему ремонту.

Как сообщает 3 апреля пресс-служба российского правительства Севастополя, «план подготовительных работ по ликвидации последствий оползня на участке автотрассы выполнен на 45%».

«Продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий оползня на участке трассы в районе села Поворотное. В работах принимает участие 15 единиц техники и 24 человека», – сказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Евгений Поляков.

Накануне власти Севастополя заявили, что работы на участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь «идут с опережением графика».

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделено 70 миллионов рублей (более 33 миллионов гривен). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 мил 900 тыс. грн). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, участок дороги продолжает разрушаться.