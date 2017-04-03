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Новости

Российского активиста Гальперина арестовали на 15 суток

Марк Гальперин, архивное фото

Марк Гальперин, архивное фото

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Оппозиционный активист Марк Гальперин арестован на 15 суток. Тверской суд Москвы признал его виновным в сопротивлении полиции на протестной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает Радио Свобода.

Гальперин сообщил о своем задержании 1 апреля. По его словам, его задержали трое человек в штатском. Ранее активист писал о готовности участвовать в московской акции протеста 2 апреля.

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. Часть из них не были согласованы местными властями, полиция задерживала участников. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек.

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