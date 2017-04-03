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Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании смоленской катастрофы

Обломки польского президентского самолета под Смоленском, Россия, 14 апреля 2010 года

Обломки польского президентского самолета под Смоленском, Россия, 14 апреля 2010 года

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Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в аэропорту «Северный» под Смоленском и «третье лицо» в намеренной причастности к катастрофе и провоцировании крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек заявил во время пресс-конференции, сообщает польский телеканал TVN 24.

По словам прокурора, изучение материалов следствия позволило выдвинуть обвинения диспетчерам, а также «третьему лицу», присутствовавшему на территории пункта управления полетами.

«Составлено ходатайство к властям Российской Федерации о правовом содействии. В нем мы выдвигаем обвинения диспетчерам и требуем их допроса при участии сотрудников польской прокуратуры», – отметил представитель прокуратуры Польши.

По его словам, во время разбирательства прокуратура сотрудничала с «четырьмя криминалистическими лабораториями международного класса».

Во время специальной пресс-конференции речь шла также об эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском – в двух могилах были похоронены совершенно другие люди, а в пяти из них были обнаружены фрагменты тел других жертв катастрофы.

10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в российском Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.

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